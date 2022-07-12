Электросетевой комплекс РФ встретит зиму в полной готовности к ней. Для этого корпорация значительно увеличила финансирование ремонтной программы.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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К зиме электросетевой комплекс России будет готов полностью. Об этом в Кремле Владимиру Путину доложил гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин.

Компания значительно увеличила финансирование ремонтной программы. Чтобы не было массовых отключений во время непогоды, готовят резервные источники питания. К примеру, в прошлом году их было шесть с половиной тысяч.

В ходе беседы Рюмин также рассказал президенту, что многое сделано по поручению, которое Путин дал несколько лет назад — о возврате накопленных долгов Петербурга и Ленинградской области перед «Ленэнерго».

«Мы консолидировали практически все сети на территории города Санкт-Петербурга. Сейчас „Россети“ эксплуатируют около 95% всего электросетевого имущества. И также город где-то год назад вернул практически весь объем накопленных долгов, который был у региона перед компанией „Ленэнерго“. С Ленинградской областью дела немножко тяжелее, но мы весной этого года с правительством Ленинградской области совместно с Федеральной антимонопольной службой подписали регуляторное соглашение. Там прописан график возврата, и я надеюсь, что в ближайшие годы, мы тоже этот вопрос закроем», — сообщил глава Россетей.

На реализацию собственных проектов «Россети» выделили 325 миллиардов рублей. Крупнейшим стал Кольско-Карельский транзит, его завершили в январе. Электромагистраль укрепила энергетические связи северо-западных регионов. Это Мурманская и Ленинградская области, Республика Карелия.

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