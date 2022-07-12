Шахназаров об оскорблениях Нетребко: «Село из нее не выехало»

Оскандалившаяся оперная певица недавно вновь прошлась по интернет-пользователям, назвав их «долбоящерами». Позже попыталась оправдаться, но веры знаменитости уже нет.

Новая порция оскорблений россиян от оперной певицы Анны Нетребко показывает, насколько воспитана знаменитость, заявил публицист Михаил Шахназаров в своем шоу.

Напомним, на днях певица вместе с мужем Юсифом Эйвазовым решила пообщаться с интернет-пользователями в интернете. Она вышла в эфир, призналась, что выпила, и обратилась к россиянам, назвав их «долбоящерами». На утро, поняв, что наговорила лишнего, попыталась оправдаться.

«Анна Нетребко — девушка сельская, так что село из нее не выехало. Но господь наделил ее талантом, к тому же, она очень сексуальная. Иногда господь наделяет талантами, но забывает отсыпать немножко ума. Поэтому такие женщины обычно быстро надоедают», — признался Шахназаров в эфире шоу.

К слову, Нетребко родилась в Краснодаре, чуть позже переехала в Санкт-Петербург, откуда и стала пытаться пробиться в Москву. Певицу боготворил сам маэстро Валерий Гергиев. А после знаменитость стала покорять Европу и Америку.

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