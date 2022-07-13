По словам знаменитой певицы, участие в скандальной телестройке в качестве ведущей стало бы интересным опытом.

Валя Карнавал хочет заменить Ксению Бородину на проекте «Дом-2»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тиктокер Валя Карнавал рассказала, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей реалити-шоу, например, «Дома-2». Примерами среди ведущих для нее являются Ксения Бородина и Ольга Бузова. Об этом девушка заявила в YouTube-шоу «Ночной контакт».

«Было бы прикольно и интересно. Я бы садилась на лобное место, как Оля Бузова или там Бородина, и говорила: „Так, рассказывайте, что мы сегодня сняли?“. Мне бы пошло!» — полагает знаменитость.

Ведущий шоу Стас Ярушин отметил, что девушке пока далеко до «Дома-2». Он посоветовал тиктокеру «обрастись мясом».

Как ранее писал 5-tv.ru, Валя Карнавал выпустила новую песню под названием «Ой, мама», в которой говорится о тяжести расставания.

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