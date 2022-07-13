Fox News: визит Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него большим конфузом

Ближайшая поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом». С таким мнением выступил в эфире ведущий Fox News Стюарт Варни.

Уточняется, что американский лидер планирует просить больше «черного золота» у Эр-Рияда. Саудовская Аравия вряд ли пойдет на такой шаг, ведь для увеличения добычи нефти необходимо будет заручиться поддержкой ОПЕК+, членом которой является РФ.

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки. При этом она обернется для него большим конфузом, потому что он будет умолять саудовцев об этом», — подчеркнул Варни.

Также журналист отметил, что США столкнулись с рекордным ростом цен на топливо именно из-за действий нынешнего главы государства. В частности, речь идет о подрыве энергетической независимости страны. Сам же Байден предпочитает обвинять в кризисе президента России Владимира Путина, хотя ему никто не верит.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение российского политолога о поездке Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Он назвал ее бесполезной и вызывающей смех.