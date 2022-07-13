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Бросившая РФ Хаматова может вернуться на российские экраны к концу лета

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 644

В российских кинотеатрах в августе выйдет фильм с Чулпан Хаматовой

Бросившая РФ Хаматова может вернуться на российские экраны к концу лета

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Кроме Хаматовой в фильме «Просточеловек» снимались популярные российские актеры: Филипп Авдеев и Агата Муцениеце.

Фильм со сбежавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой «Просточеловек» выйдет в российский кинопрокат 25 августа. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиск».

Несмотря на то, что Хаматова оборвала связи с Россией и начала реализовываться как актриса в Латвии, параллельно оскорбляя российское правительство и русский народ через западные СМИ, граждане РФ все же смогут увидеть ее в одной из главных ролей в дебютном фильме режиссера Яны Климовой-Юсуповой в конце лета.

В фильме актриса играет больную и всеми брошенную женщину, которая сама оставила в роддоме сына 30 лет назад. Кроме того в фильме играют главные роли популярные актеры: Филипп Авдеев и Агата Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Чулпан Хаматова могла получить психологическую травму, участвуя в шоу «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем. Телеведущий рассказал, как съемочная группа издевалась над артисткой, задумав совершенно «идиотский» выпуск. По его мнению, авторам должно быть стыдно за испытание, которое они приготовили для звезды. Пельш также подчеркнул, что сам не имеет к инциденту никакого отношения.

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