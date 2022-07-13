Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой

Телеведущий заявил, что авторы популярного шоу, которое он вел, напугали актрису до смерти и чуть не сделали постоянным клиентом психолога.

Актриса Чулпан Хаматова могла получить психологическую травму, участвуя в шоу «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем. Телеведущий рассказал, как съемочная группа издевалась над артисткой, задумав совершенно «идиотский» выпуск. По его мнению, авторам должно быть стыдно за испытание, которое они приготовили для звезды. Пельш также подчеркнул, что сам не имеет к инциденту никакого отношения.

В передаче, которая в свое время была очень популярной, знаменитостей показывали достойными и даже героическими, отметил ведущий. Они преодолевали трудности, показывали себя выносливыми, смелыми, людьми с чувством юмора. Но случались и неприятные ситуации — некоторые герои вели себя некрасиво в состоянии стресса.

Команда проекта, по словам Пельша, относилась к таким моментам с пониманием. Естественно, любой человек может оказаться слабым и не сдержать эмоций в безвыходном положении, и у каждого есть право на эту слабость. Такие выпуски не шли в эфир, хотя и могли круто повысить рейтинги программы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

Недопустимым Пельш считает розыгрыш Чулпан Хаматовой, которую съемочная группа напугала до смерти — такой сюжет действительно мог обернуться тяжкими последствиями, полагает он. Ведущий заметил: чтобы избежать утечки информации, его не допускали на съемки испытаний, а лишь знакомили с готовым материалом, который он потом комментировал. Эта передача вызвала недоумение.

«Мне — нет (Не стыдно. — Прим. ред.). Съемочной группе — да. Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку», — заявил Пельш в беседе с KP.RU.

Хаматова, впрочем, ряду своих преданных фанатов в России тоже нанесла психологическую травму. На фоне спецоперации РФ по защите Донбасса она резко осудила политику страны, демонстративно попрощалась и эмигрировала в Латвию, где сейчас играет в спектакле о пресловутой «русской агрессии», что активно тиражирует Запад. Звание народной артистки страны, сказала, забирайте, это бредятина какая-то.

Поклонники озадачены — откуда столько ненависти? Возможно, поступкам звезды все же есть оправдание. Ранее, писал 5-tv.ru, в окружении актрисы заявили: Чулпан Хаматова бежала из Москвы не по своей воле, а по указке властных покровителей.