Участники ралли «Шелковый путь» уже преодолели половину дистанции. Позади пыль степей и пески пустынь. В каком состоянии команды гонщиков подходят к финальному этапу, узнал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Табун лошадей под капотом с ревом врывается в степи Калмыкии. Местным маститым скакунам приходится искать новые пастбища — теперь здесь хозяйничают грузовики «Шелкового пути».

Стальные монстры проложили путь для внедорожников, мотоциклов, багги — но трасса для них шелковой не стала. В один день пилоты мчались по глине, петляли по грунтовке и буксовали в местах, которые гонщики называют песочницами. И тут было не до игр. Спортсменам могло показаться, что они привыкли к феерическому миксу покрытий, пока не начался дождь.

На ралли мелочей не бывает — экипаж Алексея Вишневского даже перед самым стартом проверят каждый винтик в грузовике.

«Дополнительный инструмент берем, больше запчастей и запасных еще два колеса дополнительно. Четыре колеса у нас с собой запасных», — рассказал гонщик.

В отличие от других отрезков «Шелкового пути» на финише гонщиков не встретит команда инженеров и техников. В мобильном сервисе безлюдно — у механиков один из самых простых этапов, они могут отдохнуть и выспаться. А у гонщиков один из самых сложных отрезков «Шелкового пути» — со всеми поломками они остаются один на один. Если что-то сломается, чинить они должны самостоятельно, без помощи механиков.

Еще на Кавказе КАМАЗ Андрея Каргинова сломался. Пока чинили — безнадежно отстали. Сейчас выиграть ралли практически невозможно. Но он по-прежнему в гонке и в синей армаде теперь рассчитывают на мастерство, удачу, и экипаж Андрея Каргинова.

«Любую помощь можем оказать, даже вплоть до замены колеса. Потому что когда это делают не три пары рук, а больше, то все быстрее происходит», — рассказал Андрей Каргинов.

Захватывающие кадры — дуэль главных конкурентов марафона: российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. МАЗ обогнал, но в общем зачете пока ведет КАМАЗ. Опасный темп для белорусских гонщиков — на этом марафоне шины они меняют гораздо чаще, чем заправляются. На финише марафонского этапа МАЗ Сергея Вязовича выглядел потрепанным.

«Три колеса у нас сегодня взорвались. Два мы поменяли, а третье — вот без протектора едем, потому что запасок уже нет. Вот и вся история», — сообщил Сергей Вязович.

Для Олега Павленко марафонский этап мало чем отличается от других — он выступает в зачете, где нет тех поддержки. Весь «Шелковый путь» Олег может рассчитывать только на себя. Он шутит: сил хватит, главное вовремя заправится!

«Вот сюда я заправляю воду, три литра, и у меня здесь шланг. Я когда еду он выглядывает из-под куртки, я его зубами зажимаю и пью. Это как воздух — без воды вообще не возможно», — делится лайфхаком мотоциклист.

Пилоты прошли уже экватор «Шелкового пути» — теперь с каждым километром градус накала будет расти, гонщики сделают все, чтобы триумфально финишировать в столице.