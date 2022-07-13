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«Дети никуда не делись»: в Сочи прошел музыкально-образовательный форум Агутина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

В Сочи завершился музыкально-образовательный форум Леонида Агутина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; YouTube / BY - BABA YAGA

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В честь завершения форума на гала-концерте выступили Лариса Долина, Пелагея, Владимир Пресняков и многие другие артисты.

На сочинском курорте Красная Поляна завершился III Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. В этом году участниками и гостями масштабного события стали более трех тысяч детей со всей страны.

Музыкально-образовательный форум длился десять дней. За это время дети могли поучиться у именитых учителей музыки и танцев и параллельно продемонстрировать свои таланты и способности. Завершилось мероприятие большим гала-концертом со звездами шоу-бизнеса: Ларисой Долиной, Пелагеей, Владимиром Пресняковым и многими другими артистами. А открыла концерт Baba Yaga собственной персоной: дети ее долго не отпускали! 

«Несмотря на то, что мир сошел с ума, дети никуда не делись. Их надо растить, воспитывать и в конечном итоге надо их сделать счастливыми. И я желаю всем, чтобы, получая пользу и образование, мы получали бы при этом удовольствие», — отметил после завершения форума его создатель и идейный вдохновитель Агутин.

Лариса Долина же посоветовала детям много трудиться и непременно верить в себя.

Кроме того, для детей были организованы многочисленные мастер-классы, активные и творческие игры, конкурсы, а также приготовили подарки: игрушки и стильные гаджеты — для учебы и отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Леонид Агутин встретился на музыкальном форуме в Сочи.

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