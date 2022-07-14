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Собчак с сыном и дочерью Богомолова уехала в Турцию: «Не верю»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 165

Ксения Собчак с сыном и дочерью Константина Богомолова уехала в Турцию

Собчак с сыном и дочерью Богомолова уехала в Турцию: «Не верю»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Instagram * / konbog75

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Телеведущая наслаждается долгожданным отдыхом в узком семейном кругу.

Ксения Собчак отправилась отдыхать в Турцию, на побережье Эгейского моря. Компанию 40-летней телеведущей составили ее сын Платон, супруг Константин Богомолов и 12-летняя падчерица Аня — дочь режиссера от актрисы Дарьи Мороз.

На своей странице в соцсети муж Собчак опубликовал видео, на котором показал купающуюся в море довольную наследницу.

«Девушка на море, девушка счастлива!» — подписал Богомолов кадры.

Телеведущая тоже не скрывает, что рада оказаться у моря и насладиться долгожданным отдыхом. Ранее Собчак выложила фото с пляжа, на котором запечатлела свои ноги и море.

«Отдых. Не верю», — прокомментировала она снимок.

Дочь Богомолова уже не впервые отдыхает в компании мачехи. Зимой девочка ездила с папой и его супругой в Куршевель, где училась кататься на лыжах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики заподозрили Ксению Собчак во второй беременности, обратив внимание на ее округлившийся живот на фото.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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