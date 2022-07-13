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Фантастика! Самбурская сделала массаж лица роботу с практически человеческим лицом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Настасья Самбурская сделала массаж лица человекоподобному роботу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram * / samburskaya

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Актриса показала в соцсети «красавчика», который при знакомстве «хотел ее задушить».

Настасья Самбурская показала подписчикам своего нового знакомого — человекоподобного робота, созданного пермскими разработчиками.

В соцсети актриса опубликовала видео, где ее представили роботу, а она сделала ему массаж лица, удивляясь его живой мимике. Самбурская осталась под впечатлением от знакомства с роботом, а когда он протянул к ней руки, испугалась.

«Он меня задушить хочет», — сказала актриса и отстранилась.

По словам создателей, «Робо-С» умеет пользоваться кофемашиной и подавать напитки, поэтому его можно использовать в кафе.

«Еще раз покажу вам этого красавчика, с которым познакомилась в Перми. Вдруг кто не видел. Ребята, это страшно», — прокомментировала Самбурская знакомство с роботом.

Недавно актриса вышла в свет с новым избранником, которым оказался 35-летний стоматолог Глеб Пекли — основатель сети узкопрофильных стоматологических студий, любитель путешествовать, кататься на мотоцикле и роликах.

Ранее 5-tv.ru показал, как речью Владимира Путина на ПМЭФ-2022 заслушался робот-андроид, оказывающий информационные услуги.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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