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В Стамбуле создадут координационный центр по вывозу зерна с Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Следующий этап переговоров состоится через неделю, на нем состоится обсуждение всех деталей и подписание документов по достигнутым соглашениям.

В Стамбуле создадут координационный центр по вывозу зерна с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Anton Aleksenko

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В Стамбуле будет создан координационный центр по вывозу зерна. К такой договоренности пришли на переговорах делегации из России, Турции, Украины и ООН. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему», — цитирует РИА Новости слова Акара.

По его словам, делегации вновь встретятся на переговорах для обсуждения «зернового вопроса» на следующей неделе. В планах еще раз рассмотреть все детали, а также поставить подписи под соответствующими документами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итоговый документ о «коридоре» для безопасного вывоза зерна с Украины предположительно подпишут на следующей неделе. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции на итоги четырехсторонней встречи в Стамбуле.

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