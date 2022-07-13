В Стамбуле создадут координационный центр по вывозу зерна с Украины

В Стамбуле будет создан координационный центр по вывозу зерна. К такой договоренности пришли на переговорах делегации из России, Турции, Украины и ООН. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему», — цитирует РИА Новости слова Акара.

По его словам, делегации вновь встретятся на переговорах для обсуждения «зернового вопроса» на следующей неделе. В планах еще раз рассмотреть все детали, а также поставить подписи под соответствующими документами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итоговый документ о «коридоре» для безопасного вывоза зерна с Украины предположительно подпишут на следующей неделе. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции на итоги четырехсторонней встречи в Стамбуле.