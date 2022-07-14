Смертельное селфи: восемь туристов смыло в океан в Омане при включенной камере
Восемь человек смыло в океан в Омане при попытке сделать селфи на фоне огромных волн
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Gerd Poelsler; 5-tv.ru
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Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Надежды на чудо нет.
О том, что шутить с водной стихией смертельно опасно, теперь знают туристы в Омане. Многие подошли слишком близко к каменистому берегу, чтобы сделать эффектные селфи на фоне шторма.
Итог печален — он попал на видео. Восемь человек смыло в Индийский океан. Двоих из них, в том числе ребенка, спасти так и не удалось. Еще трое числятся пропавшими без вести. Хотя, в общем-то, надеяться на чудо уже бессмысленно.
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