Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Надежды на чудо нет.

О том, что шутить с водной стихией смертельно опасно, теперь знают туристы в Омане. Многие подошли слишком близко к каменистому берегу, чтобы сделать эффектные селфи на фоне шторма.

Итог печален — он попал на видео. Восемь человек смыло в Индийский океан. Двоих из них, в том числе ребенка, спасти так и не удалось. Еще трое числятся пропавшими без вести. Хотя, в общем-то, надеяться на чудо уже бессмысленно.