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Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 165

Актриса считает, что тяжбы со звездой «Пиратов Карибского моря» проводились с многочисленными нарушениями.

Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом

Фото: www.globallookpress.com / Cliff Owen - CNP

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Суд отклонил ходатайство актрисы Эмбер Херд о пересмотре итогов судебного разбирательства с ее экс-супругом Джонни Деппом. Об этом пишет газета USA Today.

Согласно иску актрисы, прошедшие тяжбы проводились с многочисленными нарушениями и должны быть проведены повторно. Однако суд посчитал, что разбирательство прошло по правилам.

В начале июня присяжные посчитали, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что оа должна выплатить Деппу десять миллионов долларов компенсации и пять миллионов долларов штрафа.

Депп обвинил Херд в клевете и потребовал через суд компенсацию в размере 50 миллионов долларов. До этого актриса написала статью в газету The Washington Post, в которой заявила, что подвергалась домашнему насилию. Она не обвиняла именно бывшего супруга, однако Депп из-за публикации лишился нескольких крупных ролей. Он также обвинял Херд в физическом насилии.

Как ранее писал 5-tv.ru, компания Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом в главной роли после его суда с бывшей женой. Последний раз он снимался в фильме «Великий» в 2020 году. Начало съемок новой картины «La favorite» было запланировано на лето текущего года, а выход ожидается в 2023 году во Франции. 

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