Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия
В БРИКС рассказали о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии
Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger
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Россия поддерживает иностранные государства в стремлении к объединению, но для вхождения новых членов в блок стоит подготовить определенные условия.
Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к БРИКС. Об этом рассказала глава форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, возможное решение о расширении объединения может быть принято уже на следующем саммите, который пройдет в 2023 году.
«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире… Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — приводят слова Ананд «Известия».
Как сообщил изданию су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, наша страна поддерживает государства в стремлении присоединиться к объединению, однако следует подготовить определенные условия. Опрощенные порталом эксперты уверены, что Саудовская Аравия, Египет и Турция действительно многообещающие кандидаты, но процесс их вступления не будет быстрым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.
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