Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 793

В БРИКС рассказали о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии

Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
БРИКС

Россия поддерживает иностранные государства в стремлении к объединению, но для вхождения новых членов в блок стоит подготовить определенные условия.

Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к БРИКС. Об этом рассказала глава форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, возможное решение о расширении объединения может быть принято уже на следующем саммите, который пройдет в 2023 году.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире… Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — приводят слова Ананд «Известия».

Как сообщил изданию су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, наша страна поддерживает государства в стремлении присоединиться к объединению, однако следует подготовить определенные условия. Опрощенные порталом эксперты уверены, что Саудовская Аравия, Египет и Турция действительно многообещающие кандидаты, но процесс их вступления не будет быстрым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Тема:
БРИКС
28 июн
Иран подал заявку на вступление в БРИКС
28 июн
Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
12 июн
New York Times назвала противостоящие попыткам США изолировать РФ страны
14 апр
Россия благодаря БРИКС создала альтернативную «вселенную» без доллара
12 сент
Обстановка турбулентная: чем запомнился XIII саммит глав государств БРИКС
10 сент
Путин назвал причину кризиса в Афганистане и тех, кто будет «расхлебывать» последствия
9 сент
Путин: Россия готова продолжать тесное взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах
16 дек
Генпрокурор РФ призвал коллег по БРИКС объединиться в борьбе с транснациональной преступностью
18 нояб
Путин выступил за объединение стран БРИКС для массового выпуска вакцин от COVID-19
17 нояб
Путин заявил о возможности выпуска вакцины «Спутник V» в Китае и Индии
+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»
21:00
«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год