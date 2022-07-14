Украинский военнослужащий зарезал пленного без объяснения причин во время выхода на прорыв.

Командир «Медведей SS» рассказал об убийстве сослуживцем бойца РФ

Фото: www.globallookpress.com / Rohan Radheya

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Пленный командир боевиков отряда «Медведи SS» Александр Кравцов сообщил журналистам об убийстве сослуживцем российского пленного.

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально», — приводит его слова РИА Новости.

Однако затем выяснилось, что сослуживец Кравцова решил расправиться с российским бойцом во время выхода на прорыв. Причины содеянного остались неназванными.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили признать их суверенитет, а также оказать поддержку в защите мирного населения от геноцида киевских властей. В ответ на действия РФ страны Евросоюза и Запада начали политику ограничительных мер. Одной из них стало эмбарго на российские энергоносители. Российскими войсками освобожден ряд территорий от украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленского уличили в намерении предоставить полякам особый статус на Украине.

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