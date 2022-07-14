Командир «Медведей SS» рассказал об убийстве сослуживцем бойца РФ
Украинский военнослужащий зарезал пленного без объяснения причин во время выхода на прорыв.
Фото: www.globallookpress.com / Rohan Radheya
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Пленный командир боевиков отряда «Медведи SS» Александр Кравцов сообщил журналистам об убийстве сослуживцем российского пленного.
«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально», — приводит его слова РИА Новости.
Однако затем выяснилось, что сослуживец Кравцова решил расправиться с российским бойцом во время выхода на прорыв. Причины содеянного остались неназванными.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили признать их суверенитет, а также оказать поддержку в защите мирного населения от геноцида киевских властей. В ответ на действия РФ страны Евросоюза и Запада начали политику ограничительных мер. Одной из них стало эмбарго на российские энергоносители. Российскими войсками освобожден ряд территорий от украинских националистов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленского уличили в намерении предоставить полякам особый статус на Украине.
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