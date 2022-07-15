Дерматолог Гришина посоветовала спать голышом для улучшения кровообращения

Дерматолог объяснила, почему спать голышом полезно

Фото: www.globallookpress.com / photorevolution

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Многие замечали, что высыпаются намного лучше без одежды. Врачи подтверждают верность этого наблюдения.

Отсутствие одежды во время сна позволяет организму человека погрузиться в более глубоки его фазы из-за улучшения энергообмена. Об этом URA.RU рассказала врач-дерматолог Натэла Гришина.

По словам специалиста, при сне голышом опускается температура и кожи, что приводит к более глубокому засыпанию. То есть организм подстраивается под качественный и здоровый сон, который положительно сказывается на здоровье.

Дерматолог отмечает, что одежда, помимо нарушений энергообмена, может приводить и проблемам с кровообращением в процессе сна.

«Всякие резинки, бретельки, грубые швы — они натирают кожу, перетягивают определенные участки и, соответственно, ухудшают работу кровообращения, нарушают микроциркуляцию. Такой же эффект оказывают узкие и обтягивающие фасоны. Если выбирать пижаму, то она должна быть достаточно просторной, без грубых швов. В идеале — это хлопчатобумажные ткани, которые хорошо впитывают остатки пота и кожного сала», — подытожила врач.

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