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Врач рассказал, какие диеты наносят серьезный вред здоровью человека

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 43

Диетолог Гинзбург назвал монодиеты и голодание вредными для здоровья

Врач рассказал, какие диеты наносят серьезный вред здоровью человека

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

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Даже если человек с избыточным весом сможет избавиться от лишних килограммов, есть очень большая вероятность набрать их снова.

Монодиеты и голодание способны навредить организму человека. Они опасны для сердца, желудка и поджелудочной, а также других органов. Об этом рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Бывают вредные диеты. Например, когда человек отказывается от остальной еды и использует только один продукт. Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Но это будет разный вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует. А при голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление», — сообщает Гинзбург в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, не во всех случаях подобные диеты могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

«В большинстве случаев человек понимает, что этого делать не нужно. Меняется настроение поведение, отношение к этому. Он чувствует себя плохо, и ему уже не нужно это похудение», — поясняет диетолог.

Врач подчеркнул, что при избыточном весе от 90-99% тех, кто смог похудеть, снова потолстеют. Это не зависит от диеты. Это обусловлено специфическим образом жизни, в котором набор веса возможен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бледные ногти являются признаком повышенного холестерина.

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