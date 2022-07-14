В Петербурге госпитализирован Иван Краско
В феврале 91-летний актер был в реабилитационном центре после инсульта.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Instagram* / viacheslavsmorodinov; 5-tv.ru
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В Петербурге госпитализирован артист Иван Краско. Об этом журналистам 78.ru сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.
«Врачи все пока обследуют, поэтому точного диагноза еще нет, у него жидкость в легких, сердце», — сказал собеседник.
Известно, что артист находится в больнице на Крестовском острове. Смородинов добавил, что в ближайшее время у Ивана Краско запланировано выступление. Он желает выступать, но все будет зависеть от состояния его здоровья.
«Он жаждет выступить, но не знаю», — сказал директор звезды.
Как стало известно в феврале, 91-летний актер был в реабилитационном центре после инсульта. Иван Краско известен зрителю по картинам: «Обыкновенная история», «Мастер и Маргарита», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Принц и нищий», «Улицы разбитых фонарей-2».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Ивана Краско проблемы со зрением.
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