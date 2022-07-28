Участники гослотерей бренда «Столото» суммарно выиграли более 20 миллиардов рублей за полгода
Еженедельно список победителей пополняется в среднем 21 миллионером.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
За первое полугодие 2022 года участники государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото», выиграли в общей сумме более 20 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе «Столото».
Согласно данным аналитиков, общее количество выигрышных лотерейных билетов за январь–июнь составило 96,6 миллиона штук. В среднем благодаря «Столото» ежемесячно выигрывали 16,1 миллиона билетов, а игроки получали 3,37 миллиарда рублей.
Количество участников лотерей, распространяемых «Столото», которые стали миллионерами составило 570 человек. Итого каждую неделю список пополнялся на 21-го победителя с выигрышем от одного миллиона рублей.
Отмечено, что самые крупные выигрыши достались победителям новогоднего розыгрыша «Русского лото». Ими стали жители Краснодарского края и Республики Крым. Они выиграли по 500 миллионов рублей.
«Общий призовой фонд новогоднего тиража „Русского лото“, который прошел в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, составил 2 974 200 845 рублей, а выигрышными стали 14 479 009 билетов», — сказано в пресс-релизе.
Уточняется, что в десятку крупнейших выигрышей вошли призы жителей Москвы и Московской области, Красноярского края, Татарстана, Омской области, Башкирии и Приморского края. Больше всего счастливых билетов было продано в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. В частности, жители данных регионов чаще принимают участие, а, следовательно, чаще выигрывают.
По статистике «Столото», 90% победителей с выигрышами от 600 тысяч рублей предоставили свои персональные данные. Подчеркивается, что, если денежный приз не был востребован, он перечисляется государству. Все российские лотереи являются государственными с 2014 года, а их деятельность контролируется профильными ведомствами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что доля онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» через СБП выросла на 20%.
- 14 июл
- В Петербурге госпитализирован Иван Краско
- 29 июн
- В Петербурге утвердили новые штрафы за нарушения в метро
- 9 апр
- Рудольф Фурманов: «Болит сердце за свой любимый город»
- 27 янв
- Юрий Гальцев: «Нужно создавать новые центры притяжения для молодежи»
- 23 дек
- Денис Клявер: «Питер для меня — это что-то личностное, нечто родное»
- 10 дек
- Певица Зара: «В Петербурге есть своя атмосфера»
- 11 нояб
- Владимир Шкляров: «„Мои“ петербуржцы — это пунктуальные люди»
- 21 окт
- Екатерина Иванчикова: «У петербуржцев тоже есть своя сиеста»
- 7 окт
- Вячеслав Бутусов: «Самое важное в городе — это река»
- 23 сент
- Александр Галибин: «Я считаю себя ленинградцем, а не петербуржцем»
Читайте также
51%
-0.02 61.22
0.22
Нашли ошибку?