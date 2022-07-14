Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 99

Такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан.

Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Как отмечали ранее в правительстве РФ, такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан. В том числе за счет создания единых офисов обслуживания клиентов.

Новая структура начнет работу уже 1 января 2023 года. При этом переходный период может длиться около двух лет. Для граждан это не создаст никаких временных неудобств: они продолжат получать выплаты и консультироваться в тех же территориальных подразделениях, по месту жительства.

Как известно, реформа проводится в рамках проекта создания в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами.

Предполагается, что учредителем фонда выступит правительство, а его деятельность будет подотчетна наблюдательному совету. В состав органа войдут, в частности, представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граждане, которые работают на себя или хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам, могут делать страховые взносы в Пенсионный фонд.

+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»
21:00
«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год