Перебежчиков во время боевых действий приравняли к государственным изменникам

Изменения вводятся в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Президентом Владимиром Путиным подписан федеральный закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника во время военных действий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также вводятся изменения в Уголовный кодекс. Таким образом, если гражданин РФ примет участие в военных действиях или в вооруженном конфликте на территории другой страны, а его цели будут противоречить интересам России, то ему грозит тюремное заключение до 20 лет.

Это касается, в том числе шпионажа, выдачи государственной тайны иностранному государству, оказания какой-либо помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ. Кроме того, если человек захочет помочь в том же ключе международным и прочим иностранным организациям, ему придется ответить перед законом. В частности, будет караться финансовая, материально-техническая, консультационная и прочие виды такой поддержки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования.