Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Латвии приняли закон о запрете поставок российского газа с 2023 года

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 109

Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года

В Латвии приняли закон о запрете поставок российского газа с 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В энергетическом концерне Latvijas gaze уже предрекли кризис и очередное повышение цен на голубое топливо в стране.

Парламент Латвии принял закон, запрещающий поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно документу, национальный оператор по транспортировке и хранению газа должен обеспечить инфраструктуру, ограничивающую поставки, и создать стратегический запас голубого топлива. Также в законе прописаны схемы сотрудничества с другими странами Евросоюза по способам обеспечения запрета импорта российского газа.

Против принятия закона выступал энергетический концерн Latvijas gaze. Председатель правления компании Айгар Калвитис предупреждал, что он вызовет в стране энергетический кризис и повышение цен на газ. С 1 июля концерн ввел новый тариф для частных потребителей, в результате чего газ стал дороже на 65,6%-89,9%.

Поставки газа в Латвию прекратились после того, как президент РФ Владимир Путин в марте принял решение ввести схему оплаты за газ в рублях. В начале апреля в Latvijas Gāze пришли к выводу, что переход на оплату поставок в российской валюте возможен. Однако 22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Уже в мае стало понятно, что отказ от российского газа сильно ударил по экономике Латвии. Тогда дрова в стране стали стоить дороже бензина. Если в прошлом году два кубометра обходились в 120 евро, то в этом уже вдвое больше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать ограничения на поставки газа, так как ряд европейских стран зависят от него. Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, «санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции».

+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:45
Вера, надежда, ТikТоk: почему блогеры не верят в уход китайской соцсети из России
21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год