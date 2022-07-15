США отменили часть санкций против России
Американский Минфин вывел из-под ограничений сразу несколько организаций и групп товаров.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Christian Reister; 5-tv.ru
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США отменяют санкции — правда, только те, что навредили Америке, а не России. Минфин страны вывел из-под ограничений сразу несколько организаций.
Так, Вашингтон неожиданно снял рестрикции с казахстанского филиала «Альфа-банка». Это кредитное учреждение может снова совершать финансовые операции с контрагентами в США и странах ЕС.
Также американцы вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии. Как сообщает агентство Associated Press, Вашингтон разрешил сделки с российским удобрениями, лекарствами и продовольствием.
Из-за резкого роста цен на продукты многие американцы попали в трудное положение. За продовольствием стоят огромные очереди, причем многие оказались в них — впервые. В стране остается напряженной и ситуация с топливом.
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