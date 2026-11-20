Песков: Путин и Трамп не говорили о прямых авиарейсах между РФ и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Шэньчжэне не обсуждали восстановление прямых авиаперелетов между двумя странами. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос он ответил кратко.

«Нет»., — сказал Песков.

Встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне и продлилась около 35–40 минут. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа носила подготовительный характер перед трехсторонними переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, однако основной темой, по словам Ушакова, стало украинское урегулирование. При этом он отметил, что каких-либо особенно важных заявлений по итогам разговора не прозвучало. В начале встречи Трамп назвал свои отношения с Путиным отличными, назвал российского лидера своим другом и заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор.

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