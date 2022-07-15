В конце февраля информация о клиентах крупного оператора доставки грузов уже появлялась в интернете. Теперь к ним добавились номера телефонов и адреса.

Данные 25 миллионов пользователей оператора доставки грузов СДЭК попали в руки мошенников. Эксперты сообщили о новой утечке персональной информации о пользователях, пишет РБК.

В самой компании заявили, что сейчас проводится внутреннее расследование и выясняются обстоятельства произошедшего. От каких-либо дополнительных комментариев там отказались.

В украденных данных содержатся телефоны, имена, адреса, а также идентификаторы отправителя и получателя. В файлах есть информация как о физических, так и о юридических лицах.

Это уже не первый случай утечки данных СДЭКа. Похожий инцидент произошел в конце февраля. Но тогда в украденной базе не было номеров документов и иной важной персональной информации, в том числе и платежной.

Как считают эксперты, в нынешней утечке в руках у злоумышленников могли оказаться персональные данные до 30% российских интернет-пользователей.