Глава администрации города-порта заявил, что засилье туристических автобусов и машин очень мешают местным жителям. Коллеги его не поняли.

В Кронштадте предложили пускать на остров только пеших туристов. Глава местной администрации Олег Довганюк предложил ограничить въезд в город туристических автобусов и машин. По его мнению, они мешают местным жителям.

Довганюк также предложил ввести у городского пляжа и у заказника «Западный Котлин» платные парковки, чтобы машины гостей не мешали местным автобусам разворачиваться на конечных остановках.

Однако это предложение в Кронштадтском центре управления парковками отклонили сразу.