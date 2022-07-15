Глава Кронштадта предложил запретить въезжать в город туристическим автобусам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Глава администрации города-порта заявил, что засилье туристических автобусов и машин очень мешают местным жителям. Коллеги его не поняли.

В Кронштадте предложили пускать на остров только пеших туристов. Глава местной администрации Олег Довганюк предложил ограничить въезд в город туристических автобусов и машин. По его мнению, они мешают местным жителям.

Довганюк также предложил ввести у городского пляжа и у заказника «Западный Котлин» платные парковки, чтобы машины гостей не мешали местным автобусам разворачиваться на конечных остановках.

Однако это предложение в Кронштадтском центре управления парковками отклонили сразу.

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