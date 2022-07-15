Telegraph: Шольц может отправиться в отставку вслед за Джонсоном из-за кризиса в ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может отправиться в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном из-за энергетического кризиса в стране. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Даниэль Джонсон.

Власти Германии всерьез начинают призывать граждан к ограничению потребления газа в стране. Это вызвано озабоченностью, что «голубое топливо» закончится к началу следующего года на фоне приостановке поставок из России по газопроводу «Северный поток-1» в связи с техническими работами.

«Немецкая общественность и их правительство в панике по поводу того, что будет дальше. Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю. Если это так, то Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х годов, когда экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до шести миллионов рабочих мест ожидается под угрозой», — пишет обозреватель.

Теперь во властных кругах ФРГ ищут виноватых — из-за чьей же политики страна впала в полную зависимость от России.

«Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность <…> Даже обычно послушная пресса не может игнорировать вопиющее лицемерие элиты», — написал Джонсон.

По мнению обозревателя, сейчас канцлер ФРГ Шольц и его соратники готовы «бросить Украину под автобус» ради спасения собственного положения. Он видит два выхода: либо Шольц капитулирует перед Путиным, либо в Берлине распадется правящая «светофорная» коалиция.

«На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», — говорит Джонсон.

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