Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Предрек будущее: Лепс о покинувших Россию Пугачевой, Гребенщикове и Макаревиче

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Никита Кротов
Никита Кротов 1 554

Лепс высказался о будущем покинувших Россию Пугачевой, Гребенщикове и Макаревиче

Предрек будущее: Лепс о покинувших Россию Пугачевой, Гребенщикове и Макаревиче

Фото: Instagram* / maxgalkinru

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Исполнитель «Рюмки водки на столе» посещал Донбасс со своими выступлениями, поддерживая бойцов РФ.

Певец Григорий Лепс высказался насчет будущего покинувших Россию артистов. В частности, под обсуждение попали Борис Гребенщиков, Алла Пугачева и Андрей Макаревич.

«Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь? Не знаю, как будет дальше. Я не провидец, не пророк. Да и что им прощать?» — говорит шоумен в рамках интервью журналистам StarHit.ru.

Также Григорий Викторович добавил, что не разделяет точку зрения людей, считающих предательством отъезд звезд из РФ. По его мнению, общественное мнение стремительно меняется, поэтому в данном вопросе присутствует очень тонкая грань.

«Такое может произойти с каждым, в том числе и с вашим покорным слугой», — подчеркивает артист.

Спецоперация России на Украине расколола мир шоубизнеса на два лагеря. Одни осуждают действия властей, осуждая и оскорбляя страну, вторые же напротив посещают зону боевых действий с концертами.

Григорию Лепсу исполняется 60 лет. В свои годы он следит за собой, занимается спортом и бодро выглядит. Его популярные шлягеры «Самый лучший день», «Рюмка водки на столе» и другие композиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс готовится стать неплохим дедом.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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