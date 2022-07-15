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Россия отменила ковидные ограничения на сухопутной границе

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 73

В частности, граждане Белоруссии теперь могут не предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Россия отменила ковидные ограничения на сухопутной границе

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun

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Ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы России отменены с 15 июля. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти ограничения ввели в марте 2020 года для предупреждения распространения COVID-19, об этом пишет ТАСС.

Теперь иностранцы могут въезжать в страну без ограничения по категориям, основаниям въезда, а гражданам Белоруссии теперь разрешено не предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, кроме того сняты ограничения на выезд российских граждан за пределы страны через наземные пункты пропуска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что c появлением новых штаммов «омикрона» в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Весной в Европе произошла вспышка обезьяньей оспы. Спустя несколько месяцев она добралась до России. Первого больного обнаружили в Петербурге, он вернулся из поездки по странам Европы. Она способна передаваться через личные контакты, в том числе сексуальные. Об этом рассказывает академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Защищенный секс значительно снижает возможность передачи оспы обезьян.

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