Россия отменила ковидные ограничения на сухопутной границе

Ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы России отменены с 15 июля. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти ограничения ввели в марте 2020 года для предупреждения распространения COVID-19, об этом пишет ТАСС.

Теперь иностранцы могут въезжать в страну без ограничения по категориям, основаниям въезда, а гражданам Белоруссии теперь разрешено не предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, кроме того сняты ограничения на выезд российских граждан за пределы страны через наземные пункты пропуска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что c появлением новых штаммов «омикрона» в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Весной в Европе произошла вспышка обезьяньей оспы. Спустя несколько месяцев она добралась до России. Первого больного обнаружили в Петербурге, он вернулся из поездки по странам Европы. Она способна передаваться через личные контакты, в том числе сексуальные. Об этом рассказывает академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Защищенный секс значительно снижает возможность передачи оспы обезьян.