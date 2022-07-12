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Вирусолог сообщил, что защищенный секс снижает риск заражения оспой обезьян

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 89

Вирусолог Нетесов: защищенный секс значительно снижает риск заражения оспой обезьян

Вирусолог сообщил, что защищенный секс снижает риск заражения оспой обезьян

Фото: www.globallookpress.com / Niaid-Rml

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Необходимо соблюдать все обычные правила личной гигиены и предохранения.

Весной в Европе произошла вспышка обезьяньей оспы. Спустя несколько месяцев она добралась до России. Первого больного обнаружили в Петербурге, он вернулся из поездки по странам Европы. Она способна передаваться через личные контакты, в том числе сексуальные. Об этом рассказывает академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Защищенный секс значительно снижает возможность передачи оспы обезьян.

«В сообщении Роспотребнадзора не указывается, каким именно путем заразился человек, который стал первым обнаруженным в России пациентом с диагнозом „оспа обезьян“. Это говорит о том, что, скорее всего, он заразился, как и предыдущие пациенты — половым путем. Конечно, это только догадка», — цитирует Газета.ру Нетесова.

По словам эксперта, передача от человека к человеку воздушно-капельным путем возможна при длительном и тесном личном контакте.

«Длительный личный контакт не отрицает и сексуального контакта. Стоит соблюдать обычные правила гигиены и предохранения, не рисковать в половых связях. Особенно это касается гомосексуальных контактов, о которых много говорилось в западной прессе. Именно в этих сообществах, как было сообщено ранее, особенно часто и распространяется вирус оспы обезьян», — говорит академик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев заражения COVID-19.

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