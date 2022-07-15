Актриса Кошмал выступила против съемок нового сезона «Сватов»

«Хочу, чтобы вы знали»: Кошмал выступила против съемок «Сватов»

Фото: Instagram* / smorkovkina

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Актриса категорично высказалась о продолжении проекта, сделавшего ее знаменитой.

Украинская актриса Анна Кошмал стала известна благодаря роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Недавно девушка выступила против продолжения съемок сериала.

Анна Кошмал довольно резко высказалась о новом, восьмом сезоне проекта. Сериал хотят снимать в России, что по мнению Кошмал, совершенно недопустимо.

«Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала „Сваты“ — украинцы. И режиссер этого сериала один — Андрей Яковлев. Он — украинец. Все, что они там себе придумали… Я не знаю…», — приводит слова актрисы сайт solenka.info.

С появлением новостей о съемках нового сезона Анна Кошмал поспешила заявить, что она наотрез отказывается сниматься на территории Российской Федерации. Молодая актриса уже не в первый раз негативно высказывается о своих коллегах из России.

Позднее отказался сниматься в продолжении «Сватов» российский актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько. Но причина отказа у Добронравова предельно проста — он устал от роли и не хочет ассоциироваться у зрителей только с одним персонажем.

Ранее 5-tv.ru в эксклюзивном комментарии спросил у актрисы «Сватов» Инны Королевой о съемках восьмого сезона.

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