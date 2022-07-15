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Кина не будет: Федор Добронравов отказался от съемок в восьмом сезоне «Сватов»

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Никита Кротов
Никита Кротов 7 223

Актер Федор Добронравов признался, что больше не хочет играть главную роль в сериале «Сваты»

Кина не будет: Федор Добронравов отказался от съемок в восьмом сезоне «Сватов»

Фото: Кадр из сериала "Сваты"

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Исполнитель главной роли любит своего персонажа, однако есть некоторые обстоятельства, которые не дают ему принять участие в восьмом сезоне.

Зрители больше не увидят персонажа Ивана Будько в сериале «Сваты». Об этом сообщил коллега Федора Добронравова актер Николай Пиминов, пишет SOLENKA.INFO.

По его словам, Федор Викторович уже устал исполнять эту роль. Более того, артист переживает, что из нашумевшей картины к нему навсегда приклеится только один образ. Также он устал ассоциироваться у фанатов только с Будько.

Причина может крыться в том, что роль создавалась специально под Добронравова. Заменить звезду кем-то другим вряд ли получится. При этом все же остается надежда, что Федор Викторович изменит свою позицию и вернется к съемкам.

Начало производства восьмого сезона запланировано на ближайшую осень. Сценарий, актерский состав и примерная дата премьеры остаются в тайне. Комедия на протяжении 13 лет считается одним из любимых ситкомов россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Федор Добронравов резко раскритиковал звезд из черного списка.

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