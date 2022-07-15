Беглецы: Росгвардия в ЛНР нашла подтверждения массового дезертирства боевиков

Сбежавшие не выходят на связь, а также отсутствуют по месту проживания.

Бойцами Росгвардии в Луганске обнаружены доказательства массового дезертирства украинских десантников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Луганской народной республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинские военные используют любую возможность сбежать. В частности, остаются в отпуске по семейным обстоятельствам. Кроме того, они обрывают всю связь, а по месту жительства отсутствуют. Речь идет о батальоне войсковой части А1126.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву оказать военную поддержку регионам. Аналитики отмечают успехи российских военных при выполнении боевых задач. Кроме того, они подчеркивают, что ВСУ неспособны противостоять артиллерии РФ.

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