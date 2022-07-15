Продюсер певицы Ротару объяснил, почему она боится высказаться о спецоперации
Украинская общественность бойкотировала все концерты артистки.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Украинская общественность осудила народную артистку за молчание о проведении Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Также были призывы со стороны украинцев бойкотировать все концерты артистки.
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал, что певица по-прежнему будет воздерживаться от высказываний по поводу российской военной операции.
«Она в большей степени будет теперь молчать и не будет ничего говорить в отношении России и спецоперации после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята… Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла на…» — рассказал в беседе с «Абзацем» Дзюник.
По словам продюсера, из-за подобного молчания Ротару теряет народную любовь и деньги. Раньше в хорошие времена за заказное выступление певица получала от 75 тысяч евро, а за один гастрольный концерт 35-50 тысяч евро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лепс высказался о будущем покинувших Россию Пугачевой, Гребенщикове и Макаревиче.
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