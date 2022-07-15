Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Продюсер певицы Ротару объяснил, почему она боится высказаться о спецоперации

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 187

Украинская общественность бойкотировала все концерты артистки.

Продюсер певицы Ротару объяснил, почему она боится высказаться о спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Украинская общественность осудила народную артистку за молчание о проведении Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Также были призывы со стороны украинцев бойкотировать все концерты артистки.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал, что певица по-прежнему будет воздерживаться от высказываний по поводу российской военной операции.

«Она в большей степени будет теперь молчать и не будет ничего говорить в отношении России и спецоперации после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята… Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла на…» — рассказал в беседе с «Абзацем» Дзюник.

По словам продюсера, из-за подобного молчания Ротару теряет народную любовь и деньги. Раньше в хорошие времена за заказное выступление певица получала от 75 тысяч евро, а за один гастрольный концерт 35-50 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лепс высказался о будущем покинувших Россию Пугачевой, Гребенщикове и Макаревиче.

Тема:
Специальная военная операция России
15 июл
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-25 и МиГ-29
15 июл
ВСУ отходят из Северска
15 июл
Минобороны РФ: в Харькове уничтожен пункт дислокации группировки «Кракен»
15 июл
Минобороны: ВС РФ ликвидировали здание дома офицеров в Виннице
15 июл
Силы ДНР зачищают восточные районы Северска
15 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
15 июл
Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели
15 июл
Ничего святого: ВСУ больше 4 часов обстреливали монастырь, из которого шла эвакуация
15 июл
Желают гореть заживо со всей семьей: блогер Стужук стала врагом для родной Украины
14 июл
Критик Фадеев назвал Галкина одним из главных артистов-«вредителей» РФ
+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

17:01
Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни
16:39
Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован к концу 2023 года
16:36
Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов
16:20
«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги
16:10
Собирается на отдых, а не на тот свет: Борис Моисеев планирует поездку в Юрмалу
16:02
Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
За всех пацанов огонь: опубликованы кадры боя батальона «Пятнашка» с ВСУ
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год