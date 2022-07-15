Новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В партии «Единая Россия» единогласно одобрили кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. О том, сколько времени займет подготовка указа президента в случае положительного решения, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очень быстро. Может быть и сегодня тоже, мы сразу же сообщим об этом», — коротко сказал представитель Кремля.

Мантуров в настоящее время занимает должность главы Минпромторга. Имеет медаль за заслуги перед Отечеством второй степени, Почетную грамоту правительства Российской Федерации. Кроме того, он является Кавалером Большого креста ордена Звезды Италии и имеет венгерский Командорский крест со звездой Ордена Заслуг.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Дмитрия Пескова об отношениях с Саудовской Аравией.

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