В партии «Единая Россия» единогласно одобрили кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. О том, сколько времени займет подготовка указа президента в случае положительного решения, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очень быстро. Может быть и сегодня тоже, мы сразу же сообщим об этом», — коротко сказал представитель Кремля.

Мантуров в настоящее время занимает должность главы Минпромторга. Имеет медаль за заслуги перед Отечеством второй степени, Почетную грамоту правительства Российской Федерации. Кроме того, он является Кавалером Большого креста ордена Звезды Италии и имеет венгерский Командорский крест со звездой Ордена Заслуг.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Дмитрия Пескова об отношениях с Саудовской Аравией.