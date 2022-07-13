Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Песков об отношениях с Эр-Риядом: мы высоко ценим наши интересы и взаимодействия

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Никита Кротов
Никита Кротов 51

В Кремле выражают надежду на то, что выстраивание отношений с другими столицами не будет направлено против РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Россия высоко ценит отношения с Саудовской Аравией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом», — подчеркнул представитель Кремля.

Президент США хочет, чтобы Саудовская Аравия начала наращивать нефтедобычу. Однако для этого необходимо разрешение ОПЕК+. Заокеанский лидер уверен, что его визит — это хороший шаг в противостоянии РФ и КНР.

Российский политолог Марат Баширов охарактеризовал поездку главы Штатов, как бесполезную, поскольку тот не сможет повлиять на бензиновые цены. Это касается как самой Америки, так и всего мира. Байден же, в свою очередь, винит в топливном кризисе своего российского коллегу Владимира Путина, считая, что всему виной действия российского лидера.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Страны Запада и ЕС стали поэтапно вводить ограничительные меры, в том числе на российские энергоносители.

Ранее 5-tv.ru сообщал о комментарии Пескова по поводу ситуации с Калининградом.

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