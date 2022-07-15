Песков о возможной отставке Драги и Шольца: «Это внутреннее дело каждой страны»

Итальянский премьер хотел уйти с поста из-за проблем в правящей коалиции.

Накануне едва не состоялась отставка итальянского премьера Марио Драги. Вопрос повис в воздухе, но уже даются прогнозы, что кресло может потерять канцлер Германии Олаф Шольц. О том, как ситуацию в Европе воспринимает Кремль, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран, не собираемся вмешиваться и не имеем к этому никакого отношения», — прокомментировал представитель Кремля.

Премьер-министр Марио Драги подал в отставку, объяснив это «проблемами в правящей коалиции», однако президент Италии Серджо Маттарелла отставку не принял.

В июне в стране прошло несколько акций протеста. Поводом для них стало выступление Драги в поддержку Украины и решение выделить Киеву военную помощь. Протестующие требовали, чтобы правительство настаивало на прекращении украинского конфликта и переходе к переговорам.

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