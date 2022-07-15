Собирается на отдых, а не на тот свет: Борис Моисеев планирует поездку в Юрмалу

Вопреки слухам о предсмертном состоянии здоровье позволяет артисту отправиться в другую страну.

Эпатажный артист Борис Моисеев планирует в ближайшее время отдохнуть в Юрмале. Об этом рассказал арт-директор певца Сергей Горох. По его словам, здоровье позволяет знаменитости отправиться сейчас в другую страну — чувствует он себя нормально, вопреки слухам о предсмертном состоянии.

«Состояние Бориса стабильное, он принимает все необходимые лекарства. Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении. В конце июля собираемся поехать в Юрмалу, сейчас занимаемся формальностями, уточняем, что необходимо для въезда. Два года там не были из-за пандемии. Боря очень скучает по Юрмале», — рассказал в беседе с Teleprogramma.pro Горохов.

Он также добавил, что Моисеев постоянно поддерживает связь с давней подругой Аллой Пугачевой. Причем не только на словах — каждый месяц певица отправляет ему большую тележку с любимыми продуктами. Ведь сейчас, находясь в другой стране, у нее нет возможности персонально готовить для певца, как она это делала раньше: то утку в абрикосах, то котлетки ему передавала.

Как известно, Борис Моисеев перенес первый инсульт в 2010 году, а спустя несколько лет — второй. В результате у артиста парализована часть лица и левая рука. Не так давно телеведущий Отар Кушанашвили заявлял, что артист ежедневно чуть ли не прощается с жизнью. Но, как оказалось, звезда собирается в Юрмалу, а не на тот свет.

О том, что артист старается держаться за жизнь, заявляла и супруга Иосифа Кобзона. Нелли Кобзон уверена, что 68-летний Моисеев еще может восстановиться. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.