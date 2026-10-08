«Посылает небо»: Прохор Шаляпин про отношение к проигрышам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 49 0

Даже в неудачах у певца получается найти плюсы.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Прохор Шаляпин: проигрыши — это часть жизни

Певец Прохор Шаляпин относится к проигрышам по-филосовски. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения певицы Наталии Власовой.

«Я воспринимаю свои проигрыши как часть жизни, как часть испытаний, которые нам посылает небо. Поэтому философски отношусь», — уточнил исполнитель.

У Шаляпина даже получается видеть в собственных неудачах плюсы. Артист руководствуется логикой: если человек что-то потерял, значит это уберегло его от чего-то более плохого.

Также певец признался, что есть качество, которое ему самому в себе не нравится — лень.

«Наверное лень. С одной стороны — это хорошо, а с другой стороны, к сожалению, порой нужно взять себя в руки. Мы, артисты, вынуждены выглядеть всегда хорошо и так далее», — рассуждал певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин против родителей-одиночек. Если люди решаются на такой важный шаг, то у них, по его мнению, обязательно должна быть пара.

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