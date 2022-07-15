Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Это фейк»: Директор Шатунова о сообщениях про родную сестру певца

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 3 300

Директор Кудряшов назвал фейком сообщения о родной сестре певца

«Это фейк»: Директор Шатунова о сообщениях про родную сестру певца

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Ранее в YouTubе-программе заявили, что у артиста есть родная сестра, с которой они якобы похожи как две капли воды.

Директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг сообщение о родной сестре певца.

«Нет, нет, нет. Это все фейки, не надо придумывать», — категорично отрезал Кудряшев 5-tv.ru.

В программе «Оставаться людьми» на Youtube один мужчина, представившись дядей Сашей заявил, что близко знаком с семьей Шатунова. И сообщил якобы у артиста нашлась родная сестра.

«Сестренка — копия Юры. Красавица. Они в детдоме были вместе. Она же на похоронах была на Троекуровском кладбище. Плакала. Они с Юрой как две капли воды похожи», — сказал он.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Во время отдыха в Подмосковье с друзьями артист почувствовал спазмы и острую боль в груди. Певца экстренно отвезли в ближайшую сельскую больницу. Шатунов скончался в домодедовской больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда TikTok Даня Милохин может стать правообладателем хитов Юрия Шатунова.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

0:37
Накопить и не прогореть: как создать подушку безопасности на черный день
0:16
Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале
23:55
Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко
23:39
Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром
23:35
Первым путешественникам из России в Финляндию пришлось понервничать на границе
23:23
Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год