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В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 803

В Новошахтинске расстреляли семью из пяти человек

В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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С места происшествия госпитализирован ребенок. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек. Инцидент произошел в городе Новошахтинске. По информации 5-tv.ru, в квартире были обнаружены трупы четырех человек, среди которых был один ребенок.

Еще одна девочка была найдена там же живой, ее госпитализировали с места трагедии. За жизнь ребенка борются врачи. Подробности ЧП уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция задержала парня, устроившего стрельбу в Чикаго на День независимости.

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