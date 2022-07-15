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Мария Шарапова показала новорожденного сына и раскрыла его имя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 418

Мария Шарапова официально подтвердила рождение сына

Мария Шарапова показала новорожденного сына и раскрыла его имя

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Российская теннисистка и британский бизнесмен Александр Гилкс стали родителями.

Бывшая первая ракетка мира из России Мария Шарапова опубликовала в соцсети фотографию новорожденного сына, названного Теодором. Согласно сообщению, мальчик родился еще 1 июля.

«Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья», — написала 35-летняя спортсменка.

10 июля поклонники Шараповой обратили внимание на ее новый статус в соцсети — «мама». Фанаты кинулись наперебой поздравлять теннисистку, однако она до их пор хранила молчание и официально не подтверждала рождение ребенка.

В апреле пятикратная обладательница Большого шлема сообщила о беременности от своего возлюбленного — британского бизнесмена Александра Гилкса, работавшего аукционистом в Louis Vuitton и владевшего онлайн-аукционом произведений искусства и предметов коллекционирования.

Также Гилкс известен своей дружбой с принцами Уильямом и Гарри, и в 2011 году даже был в числе гостей на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон.

Шарапова – победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательница Кубка Федерации 2008 года. С 1995 года проживает в США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шарапова показала округлившийся живот на прогулке по Лос-Анжелесу.

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