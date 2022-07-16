Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Влад Топалов показал фото первой прогулки с новорожденным сыном от Регины Тодоренко

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 640

На снимке рядом с папой находится старший ребенок знаменитой пары. Он помогает звездному отцу везти коляску.

Влад Топалов показал фото первой прогулки с новорожденным сыном от Регины Тодоренко

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Супруг российской телеведущей Регины Тодоренко впервые вышел на совместную прогулку с новорожденным сыном. Ставший второй раз отцом Влад Топалов показал фото в микроблоге, где держит коляску.

Накануне счастливая Тодоренко поделилась радостной новостью — она родила второго ребенка. Тогда звезда выложила трогательное семейное фото, где вместе с мужем обнимает новорожденного сына.

На свет появился мальчик, звездная пара дала ему необычное имя — Мир. Уже сегодня радостный Топалов гулял с сыном и поделился свежим снимком.

Фото: Instagram / vladtopalovofficial

«Плюс один Топалов. Спасибо, Регина, ты наша героиня», — подписал он кадр в микроблоге.

Рядом с папой находится и старший сын Регины. Трехлетний Михаил помогает отцу везти коляску.

Топалов и Тодоренко поженились в 2018 году. О второй беременности звезда «Орла и решки» сообщила в марте этого года. Пол малыша пара скрывала до последнего. Как рассказывала сама Регина, вторая беременность проходила довольно сложно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Тодоренко объяснила «бегство» из России на Бали.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
В Раде нервно заявили о планах Венгрии ввести войска в Закарпатье
6:31
Опубликован «белый список» российских звезд, одобренный в Госдуме
6:23
Музыкальный тест: Это пел Лепс или Агутин?
6:15
Подпольные показы: в Россию начинают заводить голливудское кино
5:59
В Госдуме поддержали идею премировать регионы за борьбу с борщевиком
5:43
Неожиданно! Судмедэксперт назвал причину смерти первой жены Трампа

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям
Бард и телеведущий Леонид Сергеев скончался в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год