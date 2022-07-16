Рената Литвинова заявила в Париже о скором выходе ее спектакля

Российская актриса Рената Литвинова, которая сейчас находится в Париже, сообщила о скором выходе ее спектакля. Опубликованный ею в Telegram пост вызвал беспокойство у поклонников.

Россияне переживают, что Литвинова пойдет по стопам коллеги по цеху Чулпан Хаматовой. Та тоже покинула Россию после начала специальной военной операции на территории Украины, затем начала делать антироссийские заявления, а после согласилась принять участие в театральной постановке, осуждающей действия Москвы.

Литвинова же ранее публиковала снимок, на котором позировала на фоне парижского театра. Тогда актриса призналась, что пишет какую-то пьесу, но других подробностей о творении не раскрыла. Это был первый повод для беспокойства у фанатов.

Теперь Рената еще раз взволновала публику, выложив странное фото, на котором облизывает кактус. Получившаяся композиция относится к некому совершенно новому спектаклю, выход которого уже совсем скоро.

Фото: Telegram / renatalitvinova

Однако где именно будет проходить постановка? Поклонники боятся, что Литвинова сыграет на сцене для иностранных зрителей и отвернется от россиян. Именно поэтому публика внимательно следит за Литвиновой и искренне боится повтора истории с Литвиновой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты удивились новому снимку Литвиновой в микроблоге.