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В правительстве РФ обсуждают отмену НДС на социально значимые товары

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 54

Замглавы Минпромторга РФ Евтухов сообщил о возможной отмене НДС на социально значимые товары

В правительстве РФ обсуждают отмену НДС на социально значимые товары

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, на данный момент ведомства страны оценивают целесообразность и вероятные последствия такого решения.

Минпромторг, Минфин, Минэкономики и другие ведомства РФ обсуждают возможность отмены НДС на социально значимую продукцию. В первую очередь эксперты проверяют, будет ли это изменение способствовать снижению цен, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он также отметил, что крупнейшие ритейлеры уже согласились добровольно ограничить на 5-10% повышение торговой наценки на товары упомянутой группы.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — цитирует Евтухова ТАСС.

Заместитель министра подчеркнул, что «галопирующая инфляция» на продовольствие, которую предрекали многие зарубежные эксперты, так и не наступила. Поэтому вопрос с отменой НДС стоит тщательно обдумать, взвесив все возможные плюсы и минусы с учетом «реальной ситуации».

В июне Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) официально предложила Федеральной налоговой службе (ФНС) уменьшить налоговую нагрузку на торговые сети — предоставить отсрочку по страховым платежам и снизить налоги на продукты. Главной целью нововведений было названо удержание цен на товары первой необходимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США отменили часть санкций против России.

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