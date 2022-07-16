Все дело в положении: медик рассказал, что делать при судорогах в воде

Перед купанием в водоемах человек должен пройти определенную подготовку.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Данилов рассказал, что перед плаванием в водоеме необходимо потреблять больше жидкости. Такой подход поможет избежать судорог, которые могут возникнуть из-за нарушений электролитного обмена. Также судороги беспокоят, если организм переохлажден или человек долго находится в одной позе.

«То есть, если, например, свело мышцы кисти, нужно попытаться сжать и разжать пальцы, то есть попытаться придать им движение, но при этом придавать движение надо равномерно, спокойно», — рассказал медик в беседе с РИА Новости.

Данилов отметил, что так может делать только тренированный человек. Если такой подготовки нет — это нужно исправить. Специалисты по выживанию подчеркивают, что судорогу можно снять при помощи укола иголкой. Самое главное — сохранять спокойствие в непредвиденных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медики назвали судороги ног симптомом опасных заболеваний.