Врач Данилов: при судорогах в воде следует поменять положение конечностей

Все дело в положении: медик рассказал, что делать при судорогах в воде

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Перед купанием в водоемах человек должен пройти определенную подготовку.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Данилов рассказал, что перед плаванием в водоеме необходимо потреблять больше жидкости. Такой подход поможет избежать судорог, которые могут возникнуть из-за нарушений электролитного обмена. Также судороги беспокоят, если организм переохлажден или человек долго находится в одной позе.

«То есть, если, например, свело мышцы кисти, нужно попытаться сжать и разжать пальцы, то есть попытаться придать им движение, но при этом придавать движение надо равномерно, спокойно», — рассказал медик в беседе с РИА Новости.

Данилов отметил, что так может делать только тренированный человек. Если такой подготовки нет — это нужно исправить. Специалисты по выживанию подчеркивают, что судорогу можно снять при помощи укола иголкой. Самое главное — сохранять спокойствие в непредвиденных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медики назвали судороги ног симптомом опасных заболеваний.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

11:56
Шахназаров назвал сектантом бежавшего из России «стиснув зубы» актера Белого
11:42
Германия сравнила прием Путина и Байдена в Саудовской Аравии
11:19
Все дело в положении: медик рассказал, что делать при судорогах в воде
11:03
Анастасия Приходько заявила об отвращении к РФ: «Нет хорошего русского»
10:47
Хватит: Всемирный банк попросил ослабить антироссийские санкции
10:31
Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Бойцы легендарной «Пятнашки» нашли способ целиком разбить ВСУ и взялись за дело
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год