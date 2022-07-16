Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Владимир Колокольцев вручил дипломы выпускникам МВД на Красной площади

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 50

Будущие сотрудники правоохранительных органов лично пообещали министру беречь Родину и способствовать укреплению суверенитета государства.

Фото, видео: МВД России; 5-tv.ru

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Министр внутренних дел РФ и генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя и лично вручил им дипломы. Всего документ о высшем образовании получили девятьсот молодых офицеров.

Владимир Колокольцев в напутственной речи напомнил выпускникам, что они приступают к службе в крайне ответственный для России период.

«Добросовестное исполнение возложенных на вас обязанностей будет во многом способствовать укреплению суверенитета Российского государства и отстаиванию наших национальных интересов», — обратился к ребятам Колокольцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Кроме того, министр добавил, что от моральных качеств и профессионализма каждого из выпускников зависит репутация всего ведомства в целом.

«В любой ситуации каждый из вас должен помнить, что является представителем государства и закона. Настоящий офицер обязан сохранять достоинство, честь, верность Присяге и быть образцом служения Родине», — заявил он.

После торжественной церемонии вручения выпускники прошли по брусчатке и исполнили многолетнюю традицию — подкинули в воздух пятирублевые монетки. Этот жест — примета к блестящей службе.

Также по традиции, некоторые выпускники в этот особый день решили дать старт не только карьере, но и семье. Несколько молодых офицеров по очереди встали на колено перед любимыми девушками и сделали им предложения руки и сердца под радостные крики толпы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве наградили участников спецоперации, раненых при исполнении долга.

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