На какие опасные болезни указывает сухая кожа на локтях и коленях

Что делать, если простой крем уже не помогает? Почему так важно следить за состоянием эпидермиса?

Сухая кожа на локтях и коленях — этим страдают многие люди. И здесь проблема прежде всего эстетики, а не физического дискомфорта. Если, конечно, речь не идет о серьезных заболеваниях. Об этом рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

Повод обратиться к врачу

По его словам, проблема может быть связана, во-первых, с кожными болезнями, такими как псориаз и экзема. И это меньшее зло по сравнению с сахарным диабетом, сбоями в работе щитовидной железы, аутоиммунными заболеваниями, при которых кожа на локтях и коленях выглядит нездоровой.

Иногда же это признаки низкого уровня железа в крови, авитаминоза, дефицита витамина D.

«Проверьте уровень железа и витамина D — сдайте анализы, возможно, сухость кожи связана с недостатком этих двух важнейших биологически активных веществ. В профилактических целях можно принимать комплексы витаминов, в которых присутствует ОМЕГА 3», — сказал доктор в интервью изданию aif.ru.

Крем в помощь

У здоровых людей причина сухой кожи объясняется просто — они за ней не следят.

«Кожа в области локтей достаточно тонкая и практически лишена подкожной клетчатки и сальных желез, поэтому подвержена сухости. В области коленей она не такая тонкая, но также отличается небольшим количеством сальных желез и клетчатки. Поэтому за кожей в этих зонах нужен дополнительный уход», — объяснил Вдовин.

Он рекомендует использовать увлажняющие крема, масла, увлажняющие скрабы и другие средства. Применять их нужно регулярно и преимущественно после душа — тогда кожа скажет только «спасибо».

Руки прочь со стола

Также врач советует обратить внимание на свои привычки — кто-то с детства так и не отучился ставить руки на стол. Это не только не этично, но и травматично для кожи — отсюда и сухие локти. То же самое будет с коленями, если, к примеру, мыть, стоя на них, полы или полоть грядки.

Проблема может возникнуть и у людей, злоупотребляющих горячей ванной или душем — кожа на это очень быстро реагирует. И точно не лучшим образом.

Коллаген не помещает

А иногда все дело в возрастных изменениях: кожа с годами теряет коллаген и становится более сухой и менее эластичной.

«И, конечно, нельзя забывать о коллагене, его выработка в организме с возрастом снижается, поэтому пару раз в год стоит пропить эту добавку для поддержания красоты кожи и здоровья суставов. Прием коллагена поможет решить проблему с сухостью кожи, в том числе в области локтей и коленей», — заключил Александр Вдовин.

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