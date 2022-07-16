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«Боюсь умереть»: Нарцисс напугал возлюбленную на последнем свидании

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 124

Нарцисс перед смертью напугал возлюбленную страхом остановки сердца

«Боюсь умереть»: Нарцисс напугал возлюбленную на последнем свидании

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Обычно артист отличался темпераментом и в жизни, и в постели. Но на последнем свидании с любимой у певца не было ни на что сил.

Возлюбленная Пьера Нарцисса Ксения Грин рассказала, что ее насторожило в поведении артиста перед его смертью. По словам девушки, артист был ненасытным мужчиной — как в жизни, так и в постели. Но в последний раз заниматься любовью как прежде у молодых людей не получилось.

«Он до последнего скрывал свой недуг, никаких диет не соблюдал, лакомился пиццей, суши. Любил хорошее вино, знал в нем толк, ведь он много лет прожил во Франции. Но перед его уходом меня кое-что насторожило в его поведении. В последний раз, когда мы занимались с ним любовью, так он называл наш секс, Пьер был не столь активен. Это было поразительно и подозрительно. Он ведь был ненасытным мужчиной: ему одного раза всегда было мало. А в тот раз активности не было. Я даже пошутила на эту тему», — призналась Ксения в интервью изданию «PRO звезд».

В постели с любимой артист ей пожаловался на то, что устал и ему как-то не по себе.

«Я не сплю уже десять дней. Боюсь, что у меня сердце остановится», — цитирует слова покойного Нарцисса девушка.

По словам Грин, в ее объятиях в тот день он все-таки наконец крепко заснул, вместе они проспали целых 14 часов. Он признался Ксении, что такого с ним раньше не было.

«И тут я заметила, что Пьер расстроенный. Впервые его таким видела», — добавила она.

А еще «шоколадный заяц» рассказал ей, что у него подагра. Но она не поверила, подумала, что артист шутит.

«Да ладно тебе, — сказала я, нежно обняла его и поцеловала. Мы всегда спали в обнимку, он меня пылко к себе прижимал, говорил какие-то слова. А в тот последний раз мы лежали спокойные и умиротворенные, почти без слов. В комнате было очень тихо», — вспомнила Грин.

Расстались влюбленные на самой доброй ноте, признавшись друг другу в сильных чувствах. И больше Ксения живым артиста не увидела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что близкие Пьера Нарцисса пришли в ярость из-за подозрений его матери в убийстве певца.

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