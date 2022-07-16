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Полицейские сорвали незаконный кастинг на шоу «Холостяк»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Мужчина обратился в полицию с жалобой на объявление об отборе девушек на шоу «Холостяк», на что отреагировали правоохранители.

Полицейские сорвали незаконный кастинг на шоу «Холостяк»

Фото: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша

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Кастинг девушек на новый сезон шоу «Холостяк» в Москве не состоялся. Помешали правоохранители. По данным 5-tv.ru один из сотрудников программы увидел в Сети объявление об отборе девушек на шоу. Однако компания, которая занимается созданием программы, как оказалось, кастингов не проводит. 

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал уполномоченным лицам о том, что существуют мошеннические объявления, по которым можно сделать вывод, что девушек приглашают на отбор в программу незаконно.

Злоумышленника быстро нашли и задержали. Он подтвердил, что действительно устраивал незаконные кастинги. Участницы ложного отбора на популярную программу признались, что с ними вели переписку в Telegram. В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Telegram-боты, которые используются в чатах мессенджера, могут сливать данные пользователей. Разработчикам чат-ботов следует усилить безопасность для того, чтобы предотвратить сливы пользовательской информации.

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