Полицейские сорвали незаконный кастинг на шоу «Холостяк»

Кастинг девушек на новый сезон шоу «Холостяк» в Москве не состоялся. Помешали правоохранители. По данным 5-tv.ru один из сотрудников программы увидел в Сети объявление об отборе девушек на шоу. Однако компания, которая занимается созданием программы, как оказалось, кастингов не проводит.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал уполномоченным лицам о том, что существуют мошеннические объявления, по которым можно сделать вывод, что девушек приглашают на отбор в программу незаконно.

Злоумышленника быстро нашли и задержали. Он подтвердил, что действительно устраивал незаконные кастинги. Участницы ложного отбора на популярную программу признались, что с ними вели переписку в Telegram. В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Telegram-боты, которые используются в чатах мессенджера, могут сливать данные пользователей. Разработчикам чат-ботов следует усилить безопасность для того, чтобы предотвратить сливы пользовательской информации.